Libia, proteste davanti a sede Unhcr: manifestanti chiedono espulsione dei clandestini

Libia – Centinaia di persone hanno manifestato giovedì a Tripoli davanti alla sede dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) contro la presenza di migranti irregolari, chiedendone l’espulsione dal Paese.

Libye : des centaines de Libyens ont manifesté jeudi à Tripoli devant le siège du Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) contre la présence d’étrangers en situation irrégulière, appelant à leur expulsion du pays https://t.co/GpPQUW8GKb pic.twitter.com/LpTY8m3quL

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 5, 2026