Libia, proteste davanti a sede Unhcr: manifestanti chiedono espulsione dei clandestini

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Libia, proteste davanti a sede Unhcr

Libia – Centinaia di persone hanno manifestato giovedì a Tripoli davanti alla sede dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) contro la presenza di migranti irregolari, chiedendone l’espulsione dal Paese.

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