Roma, carabinieri aggrediti da banda di borseggiatori stranieri

ROMA – Parapiglia alla fermata dellâ€™autobus a piazza Venezia tra carabinieri e borseggiatori

GiovedÃ¬ sera, nei pressi della fermata degli autobus di piazza dellâ€™Aracoeli, due coppie di borseggiatori sud-americani sono stati notati mentre rubavano il telefono cellulare ad una turista canadese che stava per salire a bordo di un bus pubblico.

Due militari in borghese del nucleo operativo della compagnia Roma Centro notata la scena sono intervenuti immediatamente ma hanno avuto unâ€™accesa colluttazione con i due uomini, che sono perÃ² riusciti ad avere la meglio riuscendo cosÃ¬ a dileguarsi per le vie del centro, mentre le due donne, di 24 e 33 anni, entrambe cittadine peruviane, senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono state bloccate e messe in sicurezza, in attesa dellâ€™arrivo di altre pattuglie in supporto, nonostante i numerosi tentativi di divincolarsi anche con violenza.

La refurtiva Ã¨ stata recuperata e successivamente restituita alla vittima che ha cosÃ¬ formalizzato la denuncia del fatto in caserma. Le due arrestate sono state trattenute a disposizione della magistratura in attesa del rito direttissimo.

www.romatoday.it