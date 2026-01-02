Belgio, esplodono bombe incendiarie ad Anversa

di Filip Dewinter – Il modus operandi dell’intifada di strada sta diventando sempre piÃ¹ violento. Queste (vedi video in fondo all’articolo)Â e molte altre esplosioni simili â€“ in realtÃ , si tratta di attacchi terroristici modellati sulla mafia della droga â€“ vengono causate qua e lÃ in #Antwerpen (Anversa) facendo esplodere diversi litri di benzina in una grande bottiglia, tanica o tanica sigillata con “fuochi d’artificio” Cobra 6. CiÃ² Ã¨ accaduto in almeno dieci localitÃ .

Tra l’altro, i fuochi d’artificio Cobra 6 hanno la stessa potenza di una granata a mano. Facendo esplodere la benzina con un Cobra 6, si crea una bomba incendiaria dall’enorme potere distruttivo. Il fatto che tali IED (ordigni esplosivi improvvisati) siano fabbricati, organizzati e utilizzati in modo mirato dimostra che si tratta di molto piÃ¹ di cosiddette “malversazioni” da parte di “giovani”.

L’intenzione Ã¨ quella di attaccare le “autoritÃ ” (polizia, vigili del fuoco, servizi di emergenza, ecc.) e “rivendicare” quartieri e distretti. Creando l’impressione che non sia poi cosÃ¬ grave e che questo tipo di terrore di strada sia semplicemente parte del Capodanno, minimizzano i problemi e spianano la strada a ulteriore violenza la prossima volta! Far esplodere bombe incendiarie di questo tipo dovrebbe essere classificato e perseguito come atto di terrorismo. Altrimenti, seguiranno presto feriti gravi e forse persino morti.

Filip Dewinter Ã¨ membro del Parlamento fiammingo, Segretario e Ufficio permanente Membro del Parlamento fiammingo e consigliere del Consiglio comunale di Anversa per il Vlaams Belang