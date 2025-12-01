Belgio: ‘con uso di asset russi rischio bancarotta’

ministro degli Esteri belga, Maxime PrÃ©vot

BRUXELLES, 01 DIC – “I rischi per il Belgio” dall’uso degli asset russi congelati “sono semplici: se la Russia ci porta in tribunale avrÃ  tutte le possibilitÃ  di vincere e noi non saremo in grado di rimborsare questi 200 miliardi perchÃ© rappresentano l’equivalente di un anno di bilancio federale. Significherebbe la bancarotta”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri belga, Maxime PrÃ©vot, in un’intervista a Rtl, evidenziando che si tratta della “grande spada di Damocle che pende sulla testa” del Belgio. “Vogliamo evitare di violare il diritto internazionale non basandoci su una decisione giudiziaria, ma sulla volontÃ  politica”, ha spiegato. (ANSA)

