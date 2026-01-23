Anversa, attacco con coltello a manifestazione curda: 6 feriti

22 GEN – Sei persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con coltello nel corso di una manifestazione curda ad Anversa. Lo riporta la radio belga Rtbf. Tutte le vittime sono state portate in ospedale e “due sono attualmente in condizioni critiche”, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Quattro sospettati sono stati arrestati. Secondo i primi accertamenti, si erano infiltrati tra la folla dei manifestanti. Sono in corso indagini approfondite, inclusa la ricerca di prove. Il movente dell’aggressione Ã¨ ancora da accertare. (ANSA).

La comunitÃ curda: “Atto di terrorismo”

(tgcom24.mediaset.it) – “Un atto di terrorismo contro la comunitÃ curda”. L’organizzazione che rappresenta la comunitÃ belga-curda, Navbel, definisce cosÃ¬ l’attacco al coltello ad Anversa. L’aggressione sarebbe avvenuta al momento dello scioglimento di un presidio che – ha dichiarato il portavoce dell’organizzazione, Orhan Kilic, alla testata fiamminga Hln – fino a quel momento era stata “pacifica”.

“Un gruppo di uomini, infiltratisi tra i manifestanti, ha improvvisamente estratto dei coltelli e ha iniziato a colpire in modo indiscriminato”, ha riferito il portavoce, ritenendo l’attacco mirato. “Non Ã¨ diverso dagli attentati jihadisti contro civili nelle strade, nei mercatini di Natale o in altri luoghi pubblici”, ha sottolineato l’organizzazione, chiedendo alle autoritÃ del Belgio di qualificare l’episodio come terrorismo e di “non minimizzare”.