Criminalità in Belgio: il governo vuole i militari in strada

Molenbeek belgio

Il dispiegamento dei soldati per le strade delle principali città del Belgio come deterrente alla criminalità. Fa discutere, nel Paese che ospita le istituzioni europee, la proposta avanzata dal governo federale belga, e in particolare dal ministro dell’Interno Bernard Quintin.

Il piano sarà portato al Consiglio dei ministri nei prossimi giorni e, tra le misure, prevede il pattugliamento di squadre miste di polizia e militari nelle zone più caldi dei grandi centri, a cominciare da Bruxelles. tgcom24.mediaset

