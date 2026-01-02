Bambina di 12 anni morta per polmonite fulminante

Un lutto terribile ha scosso la comunitÃ di Sant’Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano

Nell’ultimo giorno del 2025 Ã¨ morta Azzurra Breda, di 12 anni, stroncata da una polmonite fulminante. La tragedia si Ã¨ abbattuta sulla famiglia composta dalla madre Valentina e dal padre Mattia, oltre che da una sorellina piÃ¹ piccola. Sportiva, Azzurra amava la musica e da diversi anni suonava il pianoforte. Non Ã¨ escluso che venga richiesto l’esame autoptico per fare chiarezza sulle cause del decesso.

In ospedale, poi la ricaduta

Secondo quanto emerso finora, la giovane non soffriva di alcuna patologia. Ãˆ stata accompagnata in ospedale a Padova perchÃ© colpita da una brutta influenza. Quando la situazione clinica sembrava essersi stabilizzata, ha avuto una ricaduta. I medici l’hanno ricoverata in pediatria a scopo precauzionale, ma con il passare delle ore la situazione clinica si Ã¨ rapidamente aggravata, complicandosi in polmonite. A nulla sono serviti i tentativi di salvarla da parte del personale medico. Ricoverata in terapia intensiva, si Ã¨ spenta nella notte di Capodanno.

La polmonite fulminante Ã¨ una forma rara e particolarmente aggressiva di polmonite, caratterizzata da un peggioramento repentino delle condizioni respiratorie. PuÃ² insorgere come complicanza di un’influenza o di un’infezione virale e batterica, soprattutto quando il sistema immunitario non riesce a contenere l’infezione.

