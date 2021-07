Toti: chi non si vaccina pagherà le conseguenze in termini di qualità della vita

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria (ex Forza Italia): “Condivido quello che ha fatto la Francia. Se non si vuole proporre un obbligo vaccinale per talune categorie, quantomeno si agevoli la volontà delle persone, ovviamente dando la possibilità alle persone vaccinate di continuare una vita normale.

Chi non si vaccina pagherà le conseguenze

E chi sceglie invece, a mio modo di vedere sbagliando molto, per se stesso e per la collettività, di non usufruire di quanto la scienza e la tecnica gli ha messo a disposizione, ovviamente ne pagherà le conseguenze, in termini della qualità della sua vita.”

