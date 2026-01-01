Famiglia nel bosco, il papÃ  oggi incontra i figli ma solo per un’ora

La famiglia del bosco resta divisa, ma oggi, 1Â° gennaio, il papÃ potrÃ incontrare i suoi i tre figli, due di 6 e una di 8 anni nella casa famiglia di Vasto in provincia di Chieti, che li ospita insieme alla madre Catherine, cosÃ¬ come giÃ programmato per tutti i martedÃ¬ e giovedÃ¬ della settimana. L’incontro durerÃ un’ora.

L’angoscia del padre

Intanto ieri Nathan Trevallion ha incontrato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli al quale ha espresso il suo stato d’animo. “Sono molto demoralizzato, deluso e preoccupato”, ha detto Nathan al primo cittadino, dopo lo scambio di auguri.

La verifica delle competenze genitoriali della coppia

Da un punto di vista legale si Ã¨ in attesa della consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia, disposta dal Tribunale per i Minorenni dellâ€™Aquila, confermando il collocamento dei tre figli in casa-famiglia e respingendo, allo stato, le richieste di modifica dei provvedimenti urgenti giÃ adottati. ADNKRONOS