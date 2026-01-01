Famiglia nel bosco, il papÃ  oggi incontra i figli ma solo per un’ora

ImolaOggiCRONACA, News 2026

famiglia nel bosco

La famiglia del bosco resta divisa, ma oggi, 1Â° gennaio, il papÃ  potrÃ  incontrare i suoi i tre figli, due di 6 e una di 8 anni nella casa famiglia di Vasto in provincia di Chieti, che li ospita insieme alla madre Catherine, cosÃ¬ come giÃ  programmato per tutti i martedÃ¬ e giovedÃ¬ della settimana. L’incontro durerÃ  un’ora.

L’angoscia del padre

Intanto ieri Nathan Trevallion ha incontrato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli al quale ha espresso il suo stato d’animo. “Sono molto demoralizzato, deluso e preoccupato”, ha detto Nathan al primo cittadino, dopo lo scambio di auguri.

La verifica delle competenze genitoriali della coppia

Da un punto di vista legale si Ã¨ in attesa della consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia, disposta dal Tribunale per i Minorenni dellâ€™Aquila, confermando il collocamento dei tre figli in casa-famiglia e respingendo, allo stato, le richieste di modifica dei provvedimenti urgenti giÃ  adottati. ADNKRONOS

Famiglia nel bosco: decisioni sbagliate e vite spezzate

Articoli correlati

Famiglia nel bosco

Famiglia nel bosco, Garante minori Abruzzo: “serve piÃ¹ silenzio”

Antonella Baiocchi

Casa nel Bosco e cambio di sesso a 13 anni: il doppio standard

Famiglia nel bosco

Famiglia nel bosco: decisioni sbagliate e vite spezzate

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *