L’altra famiglia del bosco: “non vediamo i bimbi da ottobre”

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altra famiglia del bosco

“Questi bambini sono in ostaggio e non torneranno a casa nemmeno per Pasqua”

“Mamma Nadia è disperata: i suoi figli di 4 e 8 anni sono stati portati via con violenza da forze dell’ordine e servizi sociali il 15 ottobre scorso.
La famiglia, composta da lei, dai due bambini e da papà Harald, viveva nel bosco.
Da quel giorno Harald e Nadia non sanno più nulla dei loro bambini.”

La testimonianza della mamma disperata a “Fuori dal coro”.

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