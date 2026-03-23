L’altra famiglia del bosco: “non vediamo i bimbi da ottobre”

“Questi bambini sono in ostaggio e non torneranno a casa nemmeno per Pasqua”
“Mamma Nadia è disperata: i suoi figli di 4 e 8 anni sono stati portati via con violenza da forze dell’ordine e servizi sociali il 15 ottobre scorso.
La famiglia, composta da lei, dai due bambini e da papà Harald, viveva nel bosco.
Da quel giorno Harald e Nadia non sanno più nulla dei loro bambini.”
La testimonianza della mamma disperata a “Fuori dal coro”.
Mamma Nadia è disperata: i suoi figli di 4 e 8 anni sono stati portati via con violenza da forze dell’ordine e servizi sociali.
La famiglia, composta da lei, dai due bambini e da papà Harald, viveva nel bosco.
Da quel giorno Harald e Nadia non sanno più nulla dei loro bambini. pic.twitter.com/wKbXLIIbYy
— Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 22, 2026