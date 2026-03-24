Famiglia nel bosco, il 21 aprile udienza in appello su ricongiungimento

ImolaOggiCRONACA, News 2026

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La data da cerchiare di rosso Ã¨ quella del 21 aprile. Per quel martedÃ¬ Ã¨ stata infatti fissata l’udienza, presso la Corte d’Appello minorile dell’Aquila, sul ricorso presentato dai rappresentanti legali di Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, la famiglia nel bosco di Palmoli, per il ricongiungimento familiare e la revoca dell’ordinanza con cui Ã¨ stato disposto l’allontanamento dei piccoli.

I tre bambini, due gemelli di sette anni e una bambina di otto anni, sono stati accolti in una casa-famiglia di Vasto (in provincia di Chieti in Abruzzo), allontanati dai genitori a novembre, con la sospensione della responsabilitÃ  genitoriale della coppia che viveva isolata in un bosco. La famiglia, da oltre un anno, era stata presa in carico dall’assistenza sociale, dopo una segnalazione sa parte dell’ospedale teatino in cui i piccoli sono stati curati per una intossicazione. CiÃ² che il Tribunale dei minorenni dell’Aquila contestava alla coppia, novembre scorso, era la necessitÃ  di rendere abitabile il casolare in cui la famiglia viveva e la garanzia di una sufficiente istruzione dei figli, preparati in casa dalla madre.

Pronta una nuova relazione della difesa della famiglia

La difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la famiglia che viveva isolata in un bosco di Palmoli, si appresta a compiere un altro passo significativo. Lo psichiatra Antonio Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, consulenti di parte della famiglia, depositeranno una relazione dettagliata per ricostruire gli avvenimenti successivi all’ultima ordinanza, quella che a marzo ha disposto l’allontanamento della madre dai figli. Il documento punterebbe a smentire quanto riportato nelle relazioni degli assistenti sociali.

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Ladrocinio di bambini. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 7 marzo 2026

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