Siena, 26enne trovata morta dalla madre

SIENA â€” Tragico ritrovamento in un’abitazione della zona di Acquacalda-Petriccio, nel territorio comunale di Siena: una giovane donna di 26 anni Ã¨ stata trovata senza vita dalla madre, che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto, quindi, sono intervenuti gli agenti della Polizia, con la squadra mobile e il reparto della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso all’interno dell’appartamento. Successivamente sono arrivati anche il pubblico ministero di turno e il medico legale per i primi accertamenti.

Sono in corso le indagini volte a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Dalle prime verifiche il decesso della giovane sembra riferibile a cause naturali: dovrebbe essere esclusa, dunque, la pista di una morte violenta o di un gesto volontario.

In ogni caso, la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta per far luce sull’accaduto e di svolgere degli approfondimenti medico-legali piÃ¹ mirati: per questo, come disposto dalla Procura, sarÃ svolta l’autopsia

