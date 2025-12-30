La Lituania scava trincee e prepara cariche esplosive per i ponti

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Lituania trincea

La Lituania prepara i ponti per la demolizione in mezzo ai piani di difesa del Baltico

#Baltic_Chihuahua – Il Ministero della Difesa lituano ha annunciato i preparativi per equipaggiare i ponti con cariche esplosive, riferisce l’emittente lituana LRT, citando fonti militari. Queste misure fanno parte della creazione di una Linea di Difesa del Baltico lungo i confini con Russia e Bielorussia.

Allo stesso tempo, i canali di irrigazione vengono approfonditi in modo che possano essere successivamente utilizzati come trincee e barriere anticarro aggiuntive.
https://t.me/ukraine_watch/53198

Articoli correlati

palloni Lituania

“Palloni dalla Bielorussia”, la Lituania dichiara lo stato di emergenza

aerei russi

Lituania: “aerei militari russi hanno violato il nostro spazio aereo per 18 secondi”

bandiera ucraina

Lituania, toglie bandiera ucraina dal suo ufficio: rimosso ministro della Cultura

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *