La Lituania prepara i ponti per la demolizione in mezzo ai piani di difesa del Baltico

#Baltic_Chihuahua – Il Ministero della Difesa lituano ha annunciato i preparativi per equipaggiare i ponti con cariche esplosive, riferisce l’emittente lituana LRT, citando fonti militari. Queste misure fanno parte della creazione di una Linea di Difesa del Baltico lungo i confini con Russia e Bielorussia.

Allo stesso tempo, i canali di irrigazione vengono approfonditi in modo che possano essere successivamente utilizzati come trincee e barriere anticarro aggiuntive.

https://t.me/ukraine_watch/53198