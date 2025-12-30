La Lituania prepara i ponti per la demolizione in mezzo ai piani di difesa del Baltico
#Baltic_Chihuahua – Il Ministero della Difesa lituano ha annunciato i preparativi per equipaggiare i ponti con cariche esplosive, riferisce l’emittente lituana LRT, citando fonti militari. Queste misure fanno parte della creazione di una Linea di Difesa del Baltico lungo i confini con Russia e Bielorussia.
Allo stesso tempo, i canali di irrigazione vengono approfonditi in modo che possano essere successivamente utilizzati come trincee e barriere anticarro aggiuntive.
https://t.me/ukraine_watch/53198