I droni erano ucraini ma Estonia e Lettonia ritengono responsabile la Russia

Un drone ucraino diretto verso obiettivi in Russia ha colpito mercoledì il camino di una centrale elettrica in Estonia, mentre un altro si è schiantato in Lettonia

Questi incidenti non hanno causato vittime, hanno annunciato le autorità locali. L’ipotesi avanzata dai due Stati baltici, membri della Nato e dell’Unione europea, è che questi droni militari ucraini carichi di esplosivi abbiano accidentalmente terminato la loro corsa sul loro territorio prima di poter raggiungere il loro obiettivo.

L’Ucraina ha infatti condotto numerosi attacchi contro la Russia durante la notte, prendendo di mira in particolare l’importante porto di Ust-Luga, nel Golfo di Finlandia. Questo porto si trova a poche decine di chilometri dal punto di impatto del drone in Estonia. Per quanto riguarda la Lettonia, essa si trova sulla possibile traiettoria di un lancio di un drone ucraino verso questa regione della Russia vicina a San Pietroburgo.

Secondo Tallinn e Riga, entrambi i droni provenivano dallo spazio aereo russo. Uno di essi ha colpito mercoledì mattina la ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nel nord-est dell’Estonia, vicino alla città di Narva, al confine con la Russia. “Questo drone non era diretto contro di noi”, ha dichiarato il primo ministro estone Kristen Michal durante una riunione interministeriale sulla sicurezza mercoledì mattina.L’incidente non ha causato danni materiali significativi e non ha avuto conseguenze sul funzionamento della rete elettrica estone.

In Lettonia, l’Aeronautica militare ha riferito di aver identificato “un velivolo senza pilota nello spazio aereo lettone proveniente dalla Russia” e che “i sistemi di allerta precoce hanno rilevato un suono simile a un’esplosione” nella regione di Kraslava, al confine con la Bielorussia, alleata di Mosca. “Il relitto del drone è stato recuperato. Nessun civile è rimasto ferito”, ha precisato.

La televisione pubblica estone ha trasmesso immagini del camino su cui si distinguono i segni di un impatto apparentemente superficiale. Da parte sua, l’esercito lettone ha pubblicato delle foto di quelli che presenta come i detriti del drone, sparsi in una zona boschiva e umida.

“L’incidente del drone avvenuto ieri notte in Estonia riflette le ripercussioni della guerra condotta dalla Russia contro l’Ucraina”, ha affermato Kristen Michal. La sua omologa lettone, Evika Siliņa, ha invitato a rispondere a questo tipo di incidenti “con comprensione” nei confronti dell’Ucraina “che si difende” dagli attacchi russi.

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