Lituania: “aerei militari russi hanno violato il nostro spazio aereo per 18 secondi”

Aerei militari russi hanno violato oggi, giovedì 23 ottobre, lo spazio aereo lituano. “Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell’integrità territoriale della Lituania – ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un video postato sui social -. Ancora una volta si conferma l’importanza di rafforzare la difesa aerea europea”.

“Il ministero degli Esteri lituano – ha aggiunto – convocherà i rappresentanti dell’ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi”. Secondo la stampa locale, un caccia Su-30 e un’aerocisterna Il-78, provenienti da Kaliningrad, hanno violato lo spazio aereo del Paese membro della Nato per 18 secondi e due jet spagnoli Eurofighter si sono alzati in volo per intercettarli.  ADNKRONOS

