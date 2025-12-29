“Aprite, vi ammazzo”, ucraino minaccia ex moglie e figlio: arrestato

Notte di Natale da incubo per una donna aggredita dal suo ex nella zona di San Giovanni

ROMA – A dare il segnale d’allarme è stata proprio la vittima che ha chiamato il 112 dicendo che l’ex compagno, già denunciato per maltrattamenti in famiglia, si era nuovamente presentato davanti casa sua prendendo a calci e pugni la porta e minacciando lei e suo figlio di morte.

Giunti sul pianerottolo, le autoradio della polizia di Stato intervenute congiuntamente, hanno notato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcoolica, che dava calci e pugni alla porta d’ingresso di casa e che minacciava la sua ex e il figlio: “Aprite, Bastardi, vi ammazzo”, diceva.

Gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio e quelli di San Giovanni, a quel punto, sono entrati in azione salvando la donna e il figlio e bloccando l’uomo, un 57enne ucraino, che di tutta risposta ha colpito un poliziotto con una bottiglia di whisky, per poi prendere a calci anche l’auto della polizia. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

