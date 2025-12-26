Raid Usa in Nigeria contro Isis. Trump: “Hanno ucciso cristiani innocenti”

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto nella notte un attacco “potente e letale” contro elementi dell’Isis nella Nigeria nordoccidentale.

“Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, persino da secoli”, ha scritto su Truth.

Trump: “Il terrorismo islamico non potrà prosperare”

“Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo e stasera è successo”, ha proseguito. “Il dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani”, ha avvertito.

La Nigeria ha confermato i raid americani

Il ministero degli Esteri nigeriano ha confermato che gli Stati Uniti hanno lanciato “colpi di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria tramite attacchi aerei” dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato l’operazione contro i militanti dello Stato Islamico.

“Le autorità nigeriane rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti d’America, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell’estremismo violento”, ha affermato il Ministero degli Esteri in una nota diffusa stamattina. “Ciò ha portato a colpi di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria tramite attacchi aerei”, nel nord-ovest del Paese, ha aggiunto.

