Nigeria, oltre 300 rapiti da jihadisti nel nordest

Dei militanti islamisti hanno attaccato una cittadina nel nordest della Nigeria, Ngoshe, nello Stato del Borno, e hanno rapito oltre 300 persone, fra cui donne e bambini. Lo ha riferito ad Associated Press un funzionario dell’area di Gwoza, aggiungendo che l’attacco Ã¨ probabilmente una rappresaglia per un’operazione militare che ha causato la morte di tre comandanti del gruppo militante Boko Haram. L’attacco al momento non Ã¨ stato rivendicato.

Una crisi di sicurezza nel Paese

La Nigeria sta affrontando una complessa crisi di sicurezza causata da diversi gruppi armati. Gli Stati Uniti hanno inviato truppe nel Paese dell’Africa occidentale per aiutare a fornire consulenza alle sue forze armate nella lotta contro l’insicurezza. Secondo un portavoce dell’esercito, questa settimana si sono verificati anche altri attacchi nelle comunitÃ di Konduga, Marte, Jakana e Mainok tra mercoledÃ¬ e venerdÃ¬ mattina.

Il portavoce ha affermato che le truppe sono riuscite a respingere gli attacchi alle comunitÃ di Konduga, Marte, Jakana e Mainok, ma “alcuni coraggiosi soldati hanno pagato il prezzo piÃ¹ alto nell’adempimento del loro dovere”, insieme a un ufficiale di alto rango. Non ha fornito ulteriori dettagli sulle vittime militari. Ha descritto gli assalti come “attacchi falliti” e ha affermato che dimostrano “la crescente disperazione degli elementi terroristici sotto la pressione operativa continua” dell’esercito.

Secondo una fonte della Fondazione Konrad Adenauer, l’attacco a Ngoshe ha approfittato delle difficoltÃ dell’esercito nigeriano nel controllare vaste aree del Paese in cui operano i gruppi jihadisti. I militanti stanno inoltre beneficiando della maggiore cooperazione transfrontaliera tra i loro gruppi e dell’uso di droni per individuare i loro obiettivi prima di attaccare: “L’esercito sta combattendo un fantasma: combattenti che scendono con le moto nei villaggi e scompaiono nella boscaglia prima che l’esercito possa reagire in tempo”, ha detto.

