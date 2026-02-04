Massacro in Nigeria, decine di persone uccise dai jihadisti

NIGERIA – Decine di persone sono state massacrate in un attacco coordinato e brutale da parte di presunti terroristi legati al Sahel contro la comunitÃ di Woro, nell’area del governo locale di Kaiama, nello stato di Kwara. Tra le vittime ci sono due mogli dell’emiro di Woro, diversi suoi figli, l’imam capo di Woro, un preside, una direttrice e studenti appena tornati da scuola.

L’Emiro stesso, Alhaji Saliu Bio Umar, Ã¨ scomparso; si teme sia stato ucciso o rapito, dopo che il suo veicolo ufficiale Ã¨ stato sequestrato dagli aggressori e il suo palazzo Ã¨ stato raso al suolo.

Fonti confermano che l’assalto Ã¨ stato compiuto da una fazione di Boko Haram guidata da Sadiku, che in precedenza aveva cercato di imporre insegnamenti estremisti alla comunitÃ e che, a quanto pare, era infuriata per il rifiuto dell’Emiro di collaborare e per la sua allerta alle autoritÃ militari.

Immagini inquietanti mostrano corpi senza vita sparsi per Woro, con edifici avvolti dalle fiamme. I terroristi sono tornati mercoledÃ¬ mattina, uccidendo i sopravvissuti che erano tornati per controllare i propri cari. Oltre 200 combattenti pesantemente armati hanno sopraffatto le forze di sicurezza, che hanno organizzato una ritirata tattica.

Questo massacro rappresenta uno degli attacchi terroristici piÃ¹ letali nella Nigeria centro-settentrionale, mettendo a nudo profonde vulnerabilitÃ della sicurezza e alimentando il timore di un’espansione della violenza jihadista oltre il Nord-Est.

