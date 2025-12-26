Bologna, accoltellamento dopo una lite: arrestato 18enne egiziano

Unâ€™operazione coordinata tra polizia ferroviaria e squadra mobile della questura ha permesso di individuare e arrestare un cittadino egiziano di 18 anni, accusato di tentato omicidio

I fatti risalgono al 14 dicembre scorso, quando un accoltellamento nei pressi della stazione centrale di Bologna ha dato il via alle indagini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel cuore della notte tra il 13 e il 14 dicembre, una pattuglia della polizia ferroviaria ha soccorso un giovane straniero con profonde ferite da coltello.

Trasportato dâ€™urgenza allâ€™ospedale maggiore, l’uomo ha potuto raccontare agli agenti di essere stato aggredito al termine di un diverbio su un autobus, tra viale Pietramellara e via Amendola, con un ragazzo che conosceva. Lâ€™autista, notando la situazione, aveva espulso i due dal mezzo. Una volta a terra, lâ€™aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima con due fendenti, provocandogli la rottura di una costola e ferite al polmone sinistro, tali da mettere la vittima in pericolo di vita.

