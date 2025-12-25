Malore mentre gioca al calcio, muore ragazzo di 15 anni

PORDENONE, 25 DIC – Un ragazzo di 15 anni Ã¨ morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo Ã¨ di origini straniere e stava giocando su un campetto di periferia quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito di gioco con un avversario, Ã¨ stato colto da arresto cardiaco.

Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il quindicenne Ã¨ apparso subito in condizioni critiche, Ã¨ stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli dov’Ã© perÃ² Ã¨ spirato poco dopo. L’adolescente era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16. (ANSA)