Costa: ‘inaccettabili sanzioni Usa ai funzionari europei’

BRUXELLES – “L’Ue condanna le restrizioni di viaggio imposte dagli Stati Uniti ai cittadini e ai funzionari europei. Tali misure sono inaccettabili tra alleati, partner e amici. L’Ue difende con fermezza la libertà di espressione, regole digitali eque e la propria sovranità normativa”.

Lo afferma il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Anche l’esecutivo Ue, in una nota, ha stigmatizzato la mossa degli Stati Uniti.

“La Commissione europea condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton”, si legge. “La libertà di espressione è un diritto fondamentale in Europa e un valore fondamentale condiviso con gli Stati Uniti in tutto il mondo democratico”. (ANSA)