Parigi: ‘ferma condanna a sanzioni Usa contro Breton’

La Francia ha denunciato “nei termini piÃ¹ forti possibili” le sanzioni contro cinque importanti personalitÃ europee impegnate in una rigorosa regolamentazione del settore tecnologico e nella lotta alla disinformazione online (CENSURA, ndr), tra cui l’ex commissario europeo, il francese Thierry Breton.

“La Francia condanna con la massima fermezza la restrizione sui visti imposta dagli Usa a Thierry Breton, ex ministro e commissario europeo, e ad altre quattro importanti personalitÃ europee”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. (ANSA)