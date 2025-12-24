Parigi: ‘ferma condanna a sanzioni Usa contro Breton’

Thierry Breton

La Francia ha denunciato “nei termini piÃ¹ forti possibili” le sanzioni contro cinque importanti personalitÃ  europee impegnate in una rigorosa regolamentazione del settore tecnologico e nella lotta alla disinformazione online (CENSURA, ndr), tra cui l’ex commissario europeo, il francese Thierry Breton.

“La Francia condanna con la massima fermezza la restrizione sui visti imposta dagli Usa a Thierry Breton, ex ministro e commissario europeo, e ad altre quattro importanti personalitÃ  europee”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. (ANSA)

Usa negano i visti a 5 europei, tra cui l’ex commissario UE Breton

