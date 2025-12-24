Usa negano i visti a 5 europei, tra cui l’ex commissario UE Breton

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalitÃ europee impegnate a favore di una regolamentazione piÃ¹ severa sul settore tecnologico, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton, a cui Ã¨ stato vietato l’ingresso nel Paese

Il Dipartimento di Stato ha motivato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a “censura” e sono dannose per gli interessi americani. (ANSA).

Marco Rubio aveva annunciato che ai funzionari dell’UE e della Gran Bretagna, complici nella censura della libertÃ di parola, sarebbe stato ufficialmente VIETATO l’ingresso negli Stati Uniti.

Ora Rubio ha scritto su X: “Per troppo tempo, gli ideologi in Europa hanno guidato iniziative organizzate per costringere le piattaforme americane a punire i punti di vista americani a cui si oppongono. L’amministrazione Trump non tollererÃ piÃ¹ questi vergognosi atti di censura extraterritoriale.

Oggi, @StateDept adotterÃ misure per impedire l’ingresso negli Stati Uniti alle figure di spicco del complesso industriale della censura globale. Siamo pronti e disposti ad ampliare questa lista se altri non cambieranno rotta.”