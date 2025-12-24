Macron agli Usa: ‘misure intimidatorie contro la sovranitÃ  digitale europea’

PARIGI, 24 DIC – Il divieto di soggiorno pronunciato dagli Stati Uniti nei confronti di cinque personalitÃ europee impegnatesi per la regolazione dei colossi del web, tra cui l’ex commissario Ue Thierry Breton, rientrano nella categoria ”dell’intimidazione e della coercizione nei confronti della sovranitÃ digitale europea”.
Lo deplora su X il presidente francese, Emmanuel Macron. ”La Francia – scrive il presidente – denuncia le decisioni di restrizione dei visti assunte dagli Stati Uniti nei confronti di Thierry Breton e di quattro altre personalitÃ europee”, afferma Macron, aggiungendo che gli europei continueranno a difendere la loro ”sovranitÃ digitale” e la loro ”autonomia normativa”. (ANSA)