Macron agli Usa: ‘misure intimidatorie contro la sovranitÃ  digitale europea’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Macron

PARIGI, 24 DIC – Il divieto di soggiorno pronunciato dagli Stati Uniti nei confronti di cinque personalitÃ  europee impegnatesi per la regolazione dei colossi del web, tra cui l’ex commissario Ue Thierry Breton, rientrano nella categoria ”dell’intimidazione e della coercizione nei confronti della sovranitÃ  digitale europea”.

Lo deplora su X il presidente francese, Emmanuel Macron. ”La Francia – scrive il presidente – denuncia le decisioni di restrizione dei visti assunte dagli Stati Uniti nei confronti di Thierry Breton e di quattro altre personalitÃ  europee”, afferma Macron, aggiungendo che gli europei continueranno a difendere la loro ”sovranitÃ  digitale” e la loro ”autonomia normativa”. (ANSA)

Articoli correlati

Thierry Breton

Thierry Breton bandito dagli Usa: ‘la UE Ã¨ sotto attacco’

Von der Leyen

Von der Leyen: “La libertÃ  di parola Ã¨ fondamento della democrazia UE”

von der Leyen

Von der Leyen non la chiama censura, ma “pre-bunking”. Orwell

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *