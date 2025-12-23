Violenza sessuale a Caltanissetta, arrestato maliano

Un uomo di 32 anni, originario del Mali, Ã¨ stato arrestato dai carabinieri di Caltanissetta in flagranza di reato

Secondo una prima ricostruzione che andrÃ verificata, il 32enne, un senza fissa dimora giÃ noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di abusare di una studentessa 23enne, che non conosceva. La ragazza sarebbe stata aggredita mentre camminava da sola in una strada del centro della cittÃ . La giovane per fortuna Ã¨ riuscita a divincolarsi, a fuggire e a chiedere aiuto a una pattuglia di carabinieri che era in servizio nella zona.

Accusato di violenza sessuale

I militari, dopo aver rassicurato la ragazza, hanno individuato il presunto autore della violenza: si trovava nelle vicinanze del luogo dell’aggressione. I carabinieri hanno proceduto al suo arresto in carcere. Il Gip di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e ha disposto la scarcerazione dell’indagato con divieto di dimora nel capoluogo Nisseno.

