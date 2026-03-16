Roma, abusi sessuali su un ragazzino in metro: arrestato 60enne

ROMA, 16 MAR – Aveva preso di mira un ragazzino di 16 anni molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della Metro C di Roma. Per questo un italiano di 60 anni Ã¨ stato posto ai domiciliari per l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’arrestato Ã¨ stato compiuto dai carabinieri del Comando di piazza Venezia coordinati dai magistrati di piazzale Clodio.
In base a quanto emerge dall’ordinanza cautelare gli episodi di moleste sono iniziati il 15 febbraio mentre l’ultimo Ã¨ del 6 marzo scorso. In base al capo di imputazione l’arrestato “con piÃ¹ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando dell’affollamento dei passeggeri” si avvicinava al ragazzino, che utilizzava la metro per andare a scuola, costringendolo “con violenza a subire atti sessuali”. L’indagine Ã¨ scattata dopo la denuncia del minorenne. Il 60enne Ã¨ stato arrestato in flagranza di reato a bordo della Metropolitana. (ANSA)