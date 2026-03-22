DÃ  un passaggio a una connazionale e la violenta: arrestato romeno

Una violenza sessuale consumata nel buio di unâ€™area di sosta, lungo la Statale 38, a Berbenno

Ãˆ quanto sarebbe accaduto alcune notti fa ai danni di una giovane donna dellâ€™Est Europa, che viaggiava a bordo di un camion diretto a Torino.Â Secondo la ricostruzione, la donna â€“ anche lei di nazionalitÃ romena â€“ aveva accettato un passaggio dal conducente del tir, suo connazionale. Il mezzo si era fermato in Valtellina per consentire allâ€™autista di effettuare uno scarico di merce e trascorrere la notte in un piazzale adibito alla sosta dei camion.

Ãˆ lÃ¬, poco prima dellâ€™alba, che si sarebbe consumata la violenza. Un episodio drammatico, avvenuto allâ€™interno della cabina del mezzo, lontano da occhi indiscreti ma non completamente isolato. A far scattare lâ€™allarme sarebbe stato infatti un altro camionista, presente nella stessa area, che ha contattato le forze dellâ€™ordine.

Lâ€™uomo, assistito dallâ€™avvocato Alberto Zullian con studio a Bormio, Ã¨ stato sottoposto sabato allâ€™interrogatorio di convalida davanti al pubblico ministero Giulia Alberti. Il giudice ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere a Sondrio con lâ€™accusa di violenza sessuale.

Resta ora da chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti, mentre le indagini proseguono per ricostruire ogni elemento utile. Sullo sfondo, ancora una volta, una storia di vulnerabilitÃ e fiducia tradita, consumata in uno spazio di transito che per qualcuno doveva essere solo una tappa e si Ã¨ trasformato in un incubo.

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