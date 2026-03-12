Violenza sessuale e rapina in metro, arrestato ivoriano

ROMA – GiÃ arrestato nella metro Piramide per aver rapinato un passeggero, Ã¨ stato subito rilasciato a causa della mancata convalida del fermo. Poche ore prima, sempre giovedÃ¬ scorso, sulla banchina della metro Cavour aveva molestato una studentessa minorenne palpeggiandola. A incastrarlo sono stati maglia e calzoncini della Lazio che indossava al momento. L’uomo, un cittadino ivoriano di 23 anni, si trova ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale su minori.

La violenza sessuale

Il giovedÃ¬ criminale del giovane era cominciato alla fermata della linea B nel Rione Monti. Dopo aver molestato una minorenne, la giovane Ã¨ riuscita a scappare e a chiedere aiuto agli addetti alla vigilanza, che hanno poi contattato il padre della vittima. I due hanno successivamente sporto regolare denuncia agli agenti del commissariato Viminale.

La rapina e l’arresto

Allontanatosi dalla stazione Cavour, l’uomo, la stessa mattina, ha poi rapinato un passeggero alla fermata Piramide. Fermato dai carabinieri, la magistratura ha convalidato l’arresto ma senza misure cautelari, con il 23enne tornato in libertÃ .

Incastrato dalla maglia della Lazio

Parallelamente, gli agenti di polizia hanno iniziato le indagini sulla violenza sessuale e, dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza della metro, hanno identificato l’uomo, con indosso maglia e calzoncini della SS Lazio.

Nel frattempo, i carabinieri avvisano gli agenti che trovano il 23enne della Costa d’Avorio all’ufficio immigrazione di via Patini, a Tor Sapienza. Sottoposto a fermo di pg dalla polizia per violenza sessuale su minori, il fermo Ã¨ stato convalidato e l’uomo portato nel carcere romano di Rebibbia.

www.romatoday.it