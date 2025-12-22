Migranti, 166 prelevati dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Siracusa ha soccorso 166 migranti

Una motovedetta ha raggiunto il barcone in difficoltÃ , a diverse decine di miglia dalle coste. I militari, nonostante le difficili condizioni meteomarine, sono riusciti a completare il trasbordo in sicurezza per poi fare rotta verso Augusta, indicato come porto sicuro. Al termine di un intervento durato diverse ore, hanno quindi raggiunto la rada megarese nella mattinata di venerdÃ¬ scorso. Qui sono state avviate le procedure di identificazione.

I 166 stranieri, di varia nazionalitÃ , sono apparso in buone condizioni di salute, nonostante le difficoltÃ  del viaggio. Tra loro anche un bambino di pochi anni.
Indagini in corso per identificare eventuali scafisti e la rotta seguita per raggiungere la Sicilia.
A sorprendere il fatto che, nonostante condizioni meteomarine proibitive, ci siano simili tentativi di traversata.
