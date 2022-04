Roma: ucraino lancia vernice contro sede dell’Ambasciata russa

Commento dell’Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana in relazione all’atto vandalico contro l’edificio dell’ambasciata

“L’11 aprile alle 6:20 l’ingresso dell’Ambasciata russa in Italia è stato aggredito con la vernice.

Sul posto è arrivata la polizia. L’autore è stato fermato.

In relazione all’incidente è stata inviata una Nota verbale al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana con la richiesta di rafforzare le misure di sicurezza della missione e di condurre un’indagine obiettiva sull’incidente.”

Vernice contro la sede dell’Ambasciata russa

A lanciare un secchio di vernice contro il portone d’ingresso un cittadino ucraino, poi fermatosi davanti l’ambasciata senza tentare la fuga. La protesta è stata attuata intorno alle 6:30 dell’11 aprile in via Gaeta. L’uomo ha lanciato il secchio di vernice rossa contro l’ambasciata, con la stessa ha imbrattato parte dell’ingresso del palazzo diplomatico. A fermare il dimostrante sono stati i soldati dell’esercito italiano dei granatieri di Sardegna in presidio fisso nell’ambito dell’operazione strade sicure in via Gaeta.

