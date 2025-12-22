Firenze, degrado negli anfratti del palazzo Inps. Residenti: “furti e minacce, abbiamo paura”

Materassi, scarpe, valigie e bottiglie a due passi da un giardinetto destinato ai bambini dei quali però non c’è neanche l’ombra. Tra il palazzo ex Inps e il giardino di via Galliano, recentemente riaperto dopo essere stato ripulito, vivono delle persone in stato di forte marginalità.

Dormono tra i rifiuti, riparate dietro alcune lastre di compensato. Qua fanno tutto: cucinano, utilizzano gli angoli e gli anfratti come bagni e dormono su materassi o cumuli di vestiti. Tutto attorno ci sono gli operai che continuano i lavori di riqualificazione della facciata del palazzo.

Una situazione definita dai residenti e dai commercianti “insostenibile” che va a sommarsi ai continui furti nei supermercati e nei negozi vicini.
