Firenze, senzatetto bastonato con palo della segnaletica: arrestato romeno

Messo ko con un palo della segnaletica stradale. Un’aggressione avvenuta martedì lungo via Pietrapiana, tra due uomini, entrambi senza fissa dimora

L’episodio si sarebbe verificato al termine di una lite, forse per un giaciglio. Le volanti di via Zara, giunte sul posto, hanno soccorso la vittima – un 51enne cittadino tedesco – particolarmente sofferente, che ha riferito di essere stato improvvisamente aggredito mentre dormiva sul ciglio del marciapiede.

La Centrale operativa della questura, nel frattempo, ha visionato le telecamere della zona, constatando che il 27enne si era avvicinato alla vittima e, senza alcuna motivazione apparente, l’aveva aggredita con calci al viso e al corpo; quindi, dopo aver afferrato un palo della segnaletica stradale, l’aveva colpita altre quattro volte, per poi riprendere a camminare e allontanarsi.

Grazie alle descrizioni dettagliate fornite dalla Centrale operativa, i poliziotti hanno avviato immediate ricerche e hanno rintracciato poco dopo il 27enne romeno in via Farini. L’uomo, anch’egli senza fissa dimora, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare. La vittima, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita.

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