Zelensky: “partnership con Portogallo per produrre droni marittimi”

Volodymyr Zelensky (presidente ucraino decaduto) scrive su X: “Oggi, Ucraina e Portogallo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per la creazione di una partnership per la produzione di droni marittimi. L’abbiamo firmata insieme al Primo Ministro portoghese, che oggi compie la sua prima visita in Ucraina. Questo è uno dei settori più promettenti dei nostri sforzi di difesa attuali. È importante produrre risultati. E in ogni parte della nostra Europa, deve esserci una forza sufficiente per contrastare qualsiasi minaccia, e i droni moderni sono un vero strumento di difesa.

Sono grato al Portogallo per il suo contributo all’iniziativa PURL, che ci consente di acquistare armi americane. Il Portogallo ha anche sostenuto la decisione europea congiunta su una garanzia finanziaria per l’Ucraina per i prossimi anni: 90 miliardi di € per l’Ucraina, un risultato molto concreto.

Grazie, @LMontenegro_PT. per questa visita. Sono grato al Portogallo per il rispetto e il sostegno alla comunità ucraina. E vorrei sottolineare in particolare il contributo al ripristino delle nostre infrastrutture educative: le scuole ucraine di Černihiv e Čerkasy. Grazie, Portogallo”