Roma, straniero accoltellato in strada: Ã¨ gravissimo

Un ragazzo Ã¨ stato accoltellato in strada a Roma: al momento verserebbe in gravissime condizioni
I fatti sono accaduti nella prima mattinata di sabato 20 dicembre al Trullo. La segnalazione alle forze dell’ordine Ã¨ giunta intorno alle 7:15. Su viale Ventimiglia Ã¨ stato trovato il giovane, un 28enne di origini straniere, in una pozza di sangue.
La vittima, che risulterebbe incensurata, presentava diverse ferite da arma da taglio. Allertati i soccorsi del 118, Ã¨ stato immediatamente trasportato all’ospedale San Camillo. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, sarebbero critiche.
Indagini in corso
Sul posto i carabinieri i carabinieri della Compagnia Roma Eur, che stanno conducendo le indagini. Dalle immagini di videosorveglianza della zona potrebbero giungere elementi utili per poter dare un volto al responsabile. Accertamenti in corso da parte dei militari per fare luce sulla vicenda.
www.romatoday.it