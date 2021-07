Marcucci (Pd): Green pass per accesso all’Aula del Senato

L’idea di Marcucci (Pd) contro i senatori che decidono di non procedere con la vaccinazione: il Green pass per avere accesso all’Aula del Senato.

Prima della ripresa della discussione generale sul disegno di legge Zan, il senatore del Pd Andrea Marcucci è intervenuto sul Green pass: “Chiedo un intervento sui questori per capire quali nuove regole ci siano rispetto alla situazione che si è modificata. Rispetto al green pass per i grandi eventi, io credo che si debba essere, noi come Senato, conseguenti”.

Fonte: Agenzia Vista

Condividi