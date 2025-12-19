UE: prestito da 90 miliardi a Kiev con il debito comune

I leader Ue hanno raggiunto l’intesa per fornire un prestito da 90 miliardi di euro di supporto all’Ucraina per il biennio 2026-27

Dopo quattro ore di dibattito, i leader europei sarebbero orientati a erogare un prestito ponte all’Ucraina visto che, per definire l’uso degli asset russi, serve maggior tempo, Si tratterebbe di un prestito congiunto per soddisfare le esigenze finanziarie immediate dell’Ucraina. Per erogarlo serve l’unanimitÃ dei 27, quorum che al momento sembra percorribile.

“Abbiamo raggiunto un accordo che ci consentirÃ di soddisfare le esigenze finanziarie dell’Ucraina per i prossimi due anni”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando che la decisione del prestito da 90 miliardi di euro Ã¨ stata presa “tutti insieme”. “La Commissione – ha spiegato – aveva proposto due soluzioni, entrambe giuridicamente valide ed entrambe tecnicamente fattibili. Gli Stati membri hanno deciso di sostenere l’indebitamento dell’Ue sui mercati dei capitali. Lo faremo sulla base di una cooperazione rafforzata”.

tgcom24.mediaset.it