In una conferenza stampa, il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha affermato che l’idea che i cittadini dell’UE potessero finanziare la guerra in Ucraina “senza pagarla” è sempre stata una bugia venduta da Bruxelles.

“C’è l’illusione, creata dai politici liberali e dai burocrati di Bruxelles, che si possa sostenere finanziariamente una guerra senza attingere denaro dalle tasche dei cittadini dell’UE. Questo è un imbroglio. Siete stati imbrogliati, intendo voi occidentali. Noi dell’Europa centrale non siamo stupidi.”

Orbán si riferisce all’illusione che i “beni russi congelati” finanzino la guerra e la ricostruzione dell’Ucraina. In realtà, sono i contribuenti dell’UE a pagare il conto, attraverso l’inflazione, il debito e il dirottamento di fondi pubblici, e l’Ungheria si rifiuta di pagare.

“Mi oppongo fermamente all’invio di denaro dagli ungheresi in Ucraina. Ciò per cui mi batto è per tenere gli ungheresi fuori da questa follia e da questa folle strategia.”

Questo è un messaggio diretto ai comuni europei: state pagando per una guerra per la quale non avete mai votato e il conto non fa che aumentare.

Il video pubblicato su X.