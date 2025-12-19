Macron: ‘dovremmo riprendere dialogo con Putin’

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che per l’Europa sarebbe “utile” riprendere il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando la necessitÃ di individuare un quadro adeguato per riaprire il confronto.

“Credo che sia nel nostro interesse, come europei e come ucraini, trovare il giusto quadro per tornare a impegnarci in questa discussione”, ha dichiarato Macron, citato dall’Agence France-Presse.

Il capo dell’Eliseo ha aggiunto che gli europei dovranno trovare una modalitÃ per farlo “nelle prossime settimane”, lasciando intendere che l’iniziativa potrebbe maturare in tempi relativamente brevi nel contesto del conflitto in Ucraina.

