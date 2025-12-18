Zelensky: ‘asset russi non devono tornare nelle mani di Mosca’

“La questione finanziaria non Ã¨ stata risolta. Ho espresso apertamente la mia opinione oggi ai nostri colleghi e leader. Credo che il prestito di riparazione (sugli asset russi, ndr), questa questione, debba essere risolta positivamente, perchÃ© non riguarda solo il sostegno finanziario all’Ucraina, ma nel primo trimestre del prossimo anno, ma Ã¨ anche una questione di diversa natura. Non vogliamo che questo strumento resti nelle mani della Russia ma crediamo che faranno di tutto per bloccarlo”.

Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a margine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. “Il denaro Ã¨ necessario affinchÃ© la Russia e chiunque altro al mondo non usi questi asset russi come leva contro di noi. Vogliamo che questi asset non facciano parte del processo negoziale, e vogliamo che questa parte ci sostenga. Abbiamo piÃ¹ fiducia nel tavolo delle trattative. Se abbiamo questo strumento”, aggiunge.

tgcom24.mediaset.it