Negata la protezione internazionale, espulso terrorista islamico

COMO, 18 DIC – La questura di Como ha disposto il rimpatrio di un 37enne originario del Bangladesh, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal prefetto del capoluogo lariano. L’uomo, in Italia dal 2021, Ã¨ ritenuto membro di un gruppo religioso terroristico.

In seguito a un primo decreto di espulsione risalente allo scorso febbraio, l’uomo aveva presentato richiesta di protezione internazionale. In questi giorni il Tribunale di Roma gliel’ha perÃ² negata, non ritenendolo sufficientemente integrato nel tessuto sociale e lavorativo e ribadendone la vicinanza a gruppi terroristici di matrice islamista. La polizia lo ha fermato nella sua abitazione di Como per imbarcarlo su un volo diretto nel suo Paese di origine.

(ANSA) – foto archivio