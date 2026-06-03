Netanyahu: “i leader europei non hanno fegato per combattere i barbari”

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Netanyahu contro i leader europei: “Non hanno il fegato per combattere i barbari”

Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. “Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri Paesi è vergognoso“, ha affermato in un’intervista a Cnbc. “Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari”, ha aggiunto.
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