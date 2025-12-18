Londra, preparativi per inviare truppe di supporto a Kiev

Il Regno Unito sta intensificando i preparativi per inviare una forza militare a sostegno dell’Ucraina qualora si arrivasse a una cessazione delle ostilitÃ con la Russia, tra cui l’acquisto di attrezzature e i piani di dispiegamento del contingente. Lo rivela il quotidiano britannico ‘The i’ in prima pagina, sottolineando che questo rientra tra gli impegni concordati nel quadro della Coalizione del volenterosi riguardo alle garanzie di sicurezza da dare a Kiev dopo il raggiungimento di un accordo di pace.

Secondo il giornale, il ministero della Difesa britannico sta attualmente esaminando la sua procedura di “notifica di movimento” – il periodo di tempo necessario affinchÃ© un’unitÃ sia pronta al dispiegamento – e sta elaborando piani sul dislocamento del contingente.

Fra le unitÃ che potrebbero essere impiegate in Ucraina c’Ã¨ la 16a Brigata Aerea d’Assalto: una forza d’intervento rapido aviotrasportata di base a Colchester, nell’Essex, che ha alle spalle missioni in Macedonia, Iraq e Afghanistan.

Lo stesso ministro della Difesa, John Healey, aveva affermato nei giorni scorsi che Londra sta “aumentando i livelli di prontezza” per schierare truppe britanniche in caso di un accordo di pace. Al momento non si conosce il numero esatto di militari che il governo di Keir Starmer Ã¨ disposto a mettere a disposizione.

https://tg24.sky.it/mondo