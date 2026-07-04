Leone premiato dagli Usa: “Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione”

“Negli ultimi 250 anni, per tante popolazioni in tutto il mondo, è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori a rendere l’America sinonimo di libertà, mentre il Paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione”.

Lo ha detto Papa Leone XIV nel discorso pronunciato alla cerimonia dell’accettazione della Liberty Medal (la “medaglia della Libertà”) del National Constitutional Center, il riconoscimento statunitense assegnato a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.

Secondo il Pontefice, “è stato lo stesso amore per la libertà a spingere gli Stati Uniti, nelle ore più buie del secolo scorso, durante le due guerre mondiali, a guardare oltre i propri confini e, con grandi sacrifici, a difendere la causa della libertà anche al di fuori del proprio territorio”.

La premiazione di Prevost

Nel ricevere da Filadelfia la medaglia della Libertà, il Papa ha espresso la sua gratitudine elogiando gli Stati Uniti, che gli hanno dato i natali: “Come figlio di questa grande nazione, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell’America, affinché gli alti ideali sanciti all’inizio della Dichiarazione d’Indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione nell’unità, nella giustizia e nella pace”.

Accettando questo premio, ha detto il Papa, “prego quindi che questo, il 250° anniversario della fondazione di questa grande nazione, possa essere l’occasione per un solenne rinnovo dell’impegno verso questi ideali che hanno reso l’America un Paese che valorizza la pace e la prosperità, un Paese caratterizzato da generosità e nobiltà d’animo”. “Che Dio benedica l’America!”, ha esclamato il Pontefice di Chicago, alla vigilia del 4 luglio.

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