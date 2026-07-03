Monza, violenta rissa tra stranieri finisce a coltellate: due arresti

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Prima le pietrate in testa e poi le coltellate per un diverbio finito nel sangue. Violenta rissa con doppio arresto a Monza dopo un diverbio per futili motivi scoppiato nei pressi della stazione ferroviaria. A finire in manette un 20enne e un 30enne.

Il fatto

La lite è iniziata intorno alle 11 di lunedì 29 giugno in Corso Milano. Da quanto ricostruito dagli agenti, i due uomini hanno avuto un acceso diverbio verbale per futili motivi, degenerato quando il più giovane, 20enne di nazionalità tunisina e con precedenti penali, ha raccolto da terra una grossa pietra e l’ha scagliata con violenza contro il 30enne, incensurato originario del Burkina Faso, mancandolo soltanto grazie alla pronta reazione di quest’ultimo.

Ne è seguita una violenta colluttazione nell’area dei giardini antistanti via Arosio, nel corso della quale il tunisino ha colpito il contendente al capo con una grossa pietra e, dopo aver estratto un coltello dal marsupio, gli ha sferrato un fendente all’altezza dell’orecchio.

Il burkinabé quindi è prima riuscito a disarmare l’aggressore e, con lo stesso coltello lo ha colpito più volte alla schiena. Grazie all’intervento di alcune persone presenti, tra cui un amico del trentenne, i due sono stati separati e al contempo è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli arresti

Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno bloccato uno dei due contendenti, che era ferito alla schiena, mentre l’altro è stato individuato poco distante, nelle vicinanze di una panchina, con una profonda ferita all’orecchio sinistro. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza.

Il 20enne ha riportato tre ferite da arma da taglio, due delle quali penetranti, con conseguente pneumotorace bilaterale. È stato sottoposto alle cure del caso e sedato ed è tuttora ricoverato nel nosocomio in prognosi riservata. Il 30enne invece ha riportato una profonda ferita tra il collo e l’orecchio sinistro, giudicata guaribile in sette giorni.

I due uomini, entrambi regolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto per tentato omicidio aggravato. Il 20enne rimane piantonato al San Gerardo mentre il 30enne è stato portato in carcere a Monza. Entrambi sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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