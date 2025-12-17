Wsj: UE teme accordo di pace favorevole a Mosca

I leader europei affermano di sostenere l’Ucraina in nome della difesa della democrazia e del diritto internazionale, ma alla base del loro strenuo appoggio c’Ã¨ anche “un calcolo di autoconservazione”. E’ quanto si legge sul quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui l’Ue teme che un accordo di pace favorevole a Mosca aumenterebbe il rischio di una guerra piÃ¹ ampia.

Le capitali europee temono che la Russia possa uscire dal conflitto in Ucraina con una capacitÃ  militare rafforzata, convinta di poter ridisegnare i confini con la forza e percependo la Nato come debole. In questo scenario – si legge sul quotidiano statunitense – Paesi europei giÃ  sotto pressione finanziaria sarebbero costretti a incrementare drasticamente la spesa militare per mantenere la deterrenza. tgcom24.mediaset.it

