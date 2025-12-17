Appello di Trump: “Tutte le nazioni contro il terrorismo islamico”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un appello per una lotta globale contro il “terrorismo islamico radicale”

Appello che arriva pochi giorni dopo che 15 persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco durante una festa ebraica di Hanukkah a Sydney, in Australia. “Siamo uniti nel lutto per tutti coloro che sono stati uccisi e preghiamo per la rapida guarigione dei feriti. Alcuni sono rimasti feriti in modo orribile, come probabilmente saprete. Tutte le nazioni devono unirsi contro le forze malvagie del terrorismo islamico radicale, ed e’ quello che stiamo facendo” ha dichiarato Trump durante un ricevimento per Hanukkah alla Casa Bianca. ANSA