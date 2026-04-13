Algeria, due attacchi kamikaze nel giorno della visita di Leone XIV

Due attentatori suicidi si sono fatti esplodere davanti a una stazione di polizia a Blida, a 45 chilometri da Algeri, morendo sul colpo e ferendo un agente
Lo riferiscono diversi media nordafricani, ripubblicando sui loro siti un video dell’attacco circolato sui social media. L’attentato, che non Ã¨ stato rivendicato, Ã¨ il primo attacco, probabilmente islamista, nel Paese dal 2012 a questa parte.
Tra le prime ipotesi, quella di un episodio isolato da parte di un gruppo in cerca di visibilitÃ nel giorno della visita del pontefice ma senza alcun legame diretto con l’evento. Dal 1992 al 2002 l’Algeria Ã¨ stata teatro di intensi attacchi terroristici, con oltre 150 mila morti.
tgcom24.mediaset.it
BREAKING: Suicide attack in Algeria during Pope visit.
Two suicide attacks carried out by two individuals using explosive belts took place near the National Police headquarters in Blida, near Algiers.
According to preliminary reports, the incident resulted in the death of oneâ€¦ pic.twitter.com/ZYb70i7lmr
â€” 5Pillars (@5Pillarsuk) April 13, 2026