Algeria, due attacchi kamikaze nel giorno della visita di Leone XIV

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Algeria, due attacchi kamikaze

Due attentatori suicidi si sono fatti esplodere davanti a una stazione di polizia a Blida, a 45 chilometri da Algeri, morendo sul colpo e ferendo un agente

Lo riferiscono diversi media nordafricani, ripubblicando sui loro siti un video dell’attacco circolato sui social media. L’attentato, che non Ã¨ stato rivendicato, Ã¨ il primo attacco, probabilmente islamista, nel Paese dal 2012 a questa parte.

Tra le prime ipotesi, quella di un episodio isolato da parte di un gruppo in cerca di visibilitÃ  nel giorno della visita del pontefice ma senza alcun legame diretto con l’evento. Dal 1992 al 2002 l’Algeria Ã¨ stata teatro di intensi attacchi terroristici, con oltre 150 mila morti.
tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

isis

Apologia di terrorismo, fermati due tunisini

Giovani jihadisti

Giovani jihadisti, allarme radicalizzazione islamica nelle carceri minorili

polizia digos

Bologna, frasi jihadiste e minacce di morte su Tik Tok: denunciato maliano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *