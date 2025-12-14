Sydney, strage islamista durante festa ebraica: chi sono i due killer

Si chiama Naveed Akram uno dei due attentatori che oggi, 14 dicembre, hanno compiuto una strage a Bondi Beach, a Sydney, uccidendo almeno 11 persone. Le vittime in totale sono 12 perché uno dei due terroristi è stato ucciso. L’altro è gravemente ferito.

Naveed Akram, 25 anni, ha frequentato un istituto islamico a Sydney. L’altro attentatore è Khaled al-Nablusi, un libanese di origine palestinese, affiliato all’Isis. Si cerca un terzo sospetto oltre ai due identificati.

L’emittente australiana Abc, in particolare, fornisce nome e dettagli di uno dei due killer, senza specificare se l’uomo sia deceduto. La casa del 25enne Akram, secondo fonti delle forze dell’ordine, è a Sydney, nel quartiere di Bonnyrigg, dove la polizia ha compiuto un raid nelle ore successive alla sparatoria. Su Facebook, il nome Naveed Akram è associato ad uno studente che ha frequentato un istituto islamico a Sydney.

Uno dei due attentatori era noto ai servizi australiani, come ha spiegato il comandante della Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), Mike Burgess. “Uno di questi individui ci era noto, ma non con la prospettiva di rappresentare una minaccia immediata. Dobbiamo capire cos’è successo qui”. ADNKRONOS