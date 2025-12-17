Brescia, furto a supermercato e minacce di morte alla direttrice: arrestato nigeriano

Momenti di panico si sono vissuti allâ€™interno del supermercato Lidl di viale Santa Eufemia, a Brescia, dove un normale pomeriggio si spesa si Ã¨ trasformato in pochi istanti un incubo per clienti e dipendenti.

Tutto ha inizio quando un uomo di 35 anni, -cittadino nigeriano regolare in Italia e giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, come alla direzione del punto vendita per precedenti furti – viene notato aggirarsi con fare sospetto tra le corsie. Il suo obiettivo Ã¨ chiaro: alcune bottiglie di superalcolici, sottratte dagli scaffali e infilate nello zaino. Quando tenta di oltrepassare le casse senza pagare, la responsabile del supermercato interviene intimandogli di saldare il dovuto. Ãˆ a quel punto che la situazione degenera. Lâ€™uomo va in escandescenze, afferra una bottiglia e la brandisce in modo minaccioso, arrivando persino a minacciare di morte la responsabile, prima di darsi alla fuga.

La fuga nel traffico e le botte ai poliziotti

La richiesta di aiuto al 112 fa scattare immediatamente lâ€™intervento della Squadra Volante. Gli agenti arrivano sul posto in pochi istanti e intercettano il fuggitivo, che alla vista della Polizia accelera la corsa, ignorando ripetutamente lâ€™ordine di fermarsi. La fuga a piedi prosegue: lâ€™uomo corre in strada e attraversa la carreggiata senza prestare attenzione alle macchine, mettendo seriamente a rischio lâ€™incolumitÃ di automobilisti e poliziotti.

Fermato con lo spray urticante

Dopo un inseguimento concitato, gli agenti riescono a raggiungerlo. Ma anche una volta bloccato, lâ€™uomo continua a opporre una violenta resistenza, colpendoli con calci e pugni, tentando persino di morderli nel disperato tentativo di sottrarsi allâ€™arresto. Solo grazie allâ€™utilizzo dello spray urticante in dotazione, i poliziotti riescono infine ad ammanettarlo e a riportare la situazione sotto controllo.

Le accuse e l’espulsione

La successiva perquisizione conferma i sospetti: allâ€™interno dello zaino vengono ritrovate le bottiglie di superalcolici rubate poco prima, immediatamente restituite alla responsabile del supermercato.

Accompagnato in Questura, al termine degli accertamenti di rito, lâ€™uomo Ã¨ stato arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria.

Alla luce della gravitÃ dei fatti e della pericolositÃ dell’uomo, il Questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno. Una volta scontata la pena, per lâ€™uomo scatterÃ lâ€™espulsione dal territorio nazionale.

www.bresciatoday.it